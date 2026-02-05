Maquinchao: Grilla de aristas de la Fiesta Nacional de la Lana

La Fiesta Nacional de la Lana celebra su 10° edición en Maquinchao con una amplia propuesta de actividades culturales, productivas, deportivas y musicales para disfrutar durante dos jornadas.
Viernes 6 – Grilla de actividades
Payador: Ariel Manquilef
- 15:00 hs – Presentación PROLANA
- 16:00 hs – Demostración de esquila
- Circuito de la Lana
- 17:00 hs – Disertación de la Ing. Agrónoma Graciela Machiñena
“Procesos de la lana: de la oveja a la industria”
- 18:00 hs – Concurso de hilado
- 21:00 hs – Cross nocturno – Grupo Yaguareté
- 01:00 hs – DJ Axel Molina
📅 Sábado 7 – Grilla de espectáculos
- 00:30 hs – Caja Chica junto a Semillero Folk
- 02:00 hs – Banda Bodanny
- 03:30 hs – Los Joselinos
- 05:00 hs – Cristian J
La Fiesta Nacional de la Lana es uno de los eventos más representativos de la región sur rionegrina y un espacio de puesta en valor del trabajo de productores, artesanos y familias rurales, que sostienen históricamente la actividad ovina como motor productivo y cultural de la Patagonia.
A través de propuestas productivas, culturales, deportivas y artísticas, la fiesta fortalece la identidad local, promueve el encuentro comunitario y genera un importante movimiento económico y turístico para Maquinchao y localidades vecinas, consolidándose como un evento clave en el calendario provincial y nacional.