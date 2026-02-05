Maquinchao: Grilla de aristas de la Fiesta Nacional de la Lana

La Fiesta Nacional de la Lana celebra su 10° edición en Maquinchao con una amplia propuesta de actividades culturales, productivas, deportivas y musicales para disfrutar durante dos jornadas.

Viernes 6 – Grilla de actividades

Payador: Ariel Manquilef

15:00 hs – Presentación PROLANA

17:00 hs – Disertación de la Ing. Agrónoma Graciela Machiñena

“Procesos de la lana: de la oveja a la industria”

📅 Sábado 7 – Grilla de espectáculos

00:30 hs – Caja Chica junto a Semillero Folk

– Caja Chica junto a Semillero Folk 02:00 hs – Banda Bodanny

– Banda Bodanny 03:30 hs – Los Joselinos

– Los Joselinos 05:00 hs – Cristian J

La Fiesta Nacional de la Lana es uno de los eventos más representativos de la región sur rionegrina y un espacio de puesta en valor del trabajo de productores, artesanos y familias rurales, que sostienen históricamente la actividad ovina como motor productivo y cultural de la Patagonia.

A través de propuestas productivas, culturales, deportivas y artísticas, la fiesta fortalece la identidad local, promueve el encuentro comunitario y genera un importante movimiento económico y turístico para Maquinchao y localidades vecinas, consolidándose como un evento clave en el calendario provincial y nacional.