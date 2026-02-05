Convocatoria a profesionales médicos para integrar la Policía de Río Negro

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro abrió una convocatoria dirigida a profesionales médicos con título habilitante que deseen incorporarse a la Policía de Río Negro.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer el sistema de seguridad provincial, mediante la incorporación de profesionales de la salud que acompañen y respalden el trabajo que la fuerza policial desarrolla en todo el territorio rionegrino, aportando una mirada integral y especializada.

La convocatoria está destinada a cubrir vacantes en las localidades de Viedma, General Roca, Cipolletti, Los Menucos, Choele Choel y San Carlos de Bariloche.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae actualizado junto con el comprobante de matrícula habilitante al correo electrónico inscripcionesmedicasmsyj@ gmail.com.

Esta acción se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia orientadas a jerarquizar la función policial, fortalecer el sistema de seguridad y garantizar una atención profesional adecuada.