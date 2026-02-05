Gran bingo familiar 105 aniversario de Pilcaniyeu

En el marco de los festejos por el 105° aniversario de nuestra localidad, ¡te invitamos a participar del Gran Bingo Familiar!
Premio mayor:
Renault Kwid Outside 0 km a cartón lleno.
Segundo premio:
Moto Enduro 0 km a los primeros 10 números.
Domingo 22 de febrero.
Al finalizar la jineteada
Valor del cartón: $40.000
Campo de Jineteada “El Pinar”.
Podes adquirir tu cartón presencialmente en las dependencias del Municipio de Pilcaniyeu, o comunicándote con vendedores oficiales:
2944 895259 (Lorena)
2944 907784 (Margot)
¡No te lo pierdas!