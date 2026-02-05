Gran bingo familiar 105 aniversario de Pilcaniyeu

En el marco de los festejos por el 105° aniversario de nuestra localidad, ¡te invitamos a participar del Gran Bingo Familiar!

Premio mayor:

👉 Renault Kwid Outside 0 km a cartón lleno.

Segundo premio:

👉 Moto Enduro 0 km a los primeros 10 números.

📅 Domingo 22 de febrero.

🕕 Al finalizar la jineteada

Valor del cartón: $40.000

Campo de Jineteada “El Pinar”.

Podes adquirir tu cartón presencialmente en las dependencias del Municipio de Pilcaniyeu, o comunicándote con vendedores oficiales:

📞 2944 895259 (Lorena)

📞 2944 907784 (Margot)

¡No te lo pierdas!

