Santiago Arroyo fue convocado a la Selección Argentina de Vóley

El deportista de Ingeniero Jacobacci, Santiago Arroyo, fue nuevamente convocado a la Selección Argentina de Vóley para disputar la Volleyball Nations League 2026.

El líbero rionegrino integra la lista oficial para una de las competencias más exigentes del calendario internacional, en la que el seleccionado argentino se medirá ante las mejores selecciones del mundo.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el nivel deportivo de Arroyo, quien continúa consolidándose en el ámbito del vóley de alto rendimiento y llevando el nombre de la región a lo más alto del deporte internacional.