Pilcaniyeu: se corre la 2° fecha del Enduro Línea Sur 2026

La localidad de Pilcaniyeu se prepara para recibir la 2° fecha del Enduro Línea Sur 2026, que se desarrollará los días 25 y 26 de abril.

La jornada principal tendrá lugar el domingo, con la realización de las competencias en distintas categorías, convocando a pilotos y aficionados de toda la región.

Desde la organización informaron que quienes deseen instalar stands de comida pueden comunicarse al 2944-314707 (Jorge).

Se invita a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de este evento deportivo que promete adrenalina, espectáculo y un importante movimiento para la localidad.