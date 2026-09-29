Jacobacci continúa con el Plan de Forestación Anual

En el marco del programa “Jacobacci + Verde”, la Secretaría de Desarrollo Sustentable continúa llevando adelante el Plan de Forestación Anual en distintos espacios públicos de la localidad.

En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en la Plaza San Martín y el Bulevar Cortizo, donde se incorporaron nuevos ejemplares con el objetivo de fortalecer y ampliar los espacios verdes de la ciudad.

Con la llegada de la primavera, las plantas comienzan a mostrar sus primeros brotes y flores, generando una renovación del paisaje urbano y aportando nuevos espacios naturales para el disfrute de la comunidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable señalaron que estas acciones forman parte de una planificación que busca continuar promoviendo el cuidado del ambiente, la forestación y la puesta en valor de los espacios públicos de Ingeniero Jacobacci.

El Plan de Forestación Anual apunta así a construir progresivamente una localidad con mayor presencia de vegetación y espacios verdes, involucrando a la comunidad en el cuidado y conservación de estos sectores.