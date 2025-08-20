Maquinchao: en septiembre se licita la segunda etapa de ampliación del Hospital

El Gobierno de Río Negro realizará el 15 de septiembre la apertura de sobres para la ejecución de la segunda etapa de ampliación y refuncionalización del Hospital “Orencio Callejas” de Maquinchao. Esta obra clave para la Región Sur se llevará adelante con fondos provinciales, con una inversión superior a $3.252 millones.

La iniciativa se enmarca en la política de fortalecimiento del sistema público de salud y dará continuidad al proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria en toda la provincia.

La segunda etapa contempla la construcción de un nuevo sector de Guardia y Emergencias, que dispondrá de shockroom, enfermería, salas de observación, esterilizaciones, rayos, consultorios y espacios de apoyo. Asimismo, se realizará la refacción integral del edificio existente, donde funcionarán los servicios de Laboratorio, Bacteriología, Áreas Técnicas, Consultorios Externos, Farmacia, Admisión/Estadística, Kinesiología, Vacunatorio, Control Sano y Administración.

En esta instancia, la obra intervendrá sobre una superficie total de 2.568 m², consolidando al hospital como un centro sanitario de referencia para toda la Región Sur.

Además, los trabajos incluyen rampas de accesibilidad, veredas municipales y perimetrales, cercos de cierre, portones de acceso vehicular, forestación y equipamiento de uso público. De esta manera, se contempla un plazo de 720 días para la ejecución de la obra a partir de su inicio.

Es importante destacar que, en su primera etapa inaugurada recientemente, se incorporaron 1.062 m² de superficie cubierta, lo que permitió sumar 23 camas de internación a las 14 existentes. La inversión, superior a $2.000 millones, incluyó además más de $186 millones en equipamiento médico de última generación, con la incorporación de un digitalizador de rayos X y un analizador de laboratorio.

Las firmas que deseen consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (calle Buenos Aires 4, Viedma), al teléfono 0800-222-3595, al correo electrónico cfazzio@obraspublicas.rionegro.gov.ar