Maquinchao: en septiembre se licita la segunda etapa de ampliación del Hospital

3 horas ago

El Gobierno de Río Negro realizará el 15 de septiembre la apertura de sobres para la ejecución de la segunda etapa de ampliación y refuncionalización del Hospital “Orencio Callejas” de Maquinchao. Esta obra clave para la Región Sur se llevará adelante con fondos provinciales, con una inversión superior a $3.252 millones.

La iniciativa se enmarca en la política de fortalecimiento del sistema público de salud y dará continuidad al proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria en toda la provincia.

La segunda etapa contempla la construcción de un nuevo sector de Guardia y Emergencias, que dispondrá de shockroom, enfermería, salas de observación, esterilizaciones, rayos, consultorios y espacios de apoyo. Asimismo, se realizará la refacción integral del edificio existente, donde funcionarán los servicios de Laboratorio, Bacteriología, Áreas Técnicas, Consultorios Externos, Farmacia, Admisión/Estadística, Kinesiología, Vacunatorio, Control Sano y Administración.

En esta instancia, la obra intervendrá sobre una superficie total de 2.568 m², consolidando al hospital como un centro sanitario de referencia para toda la Región Sur.

Además, los trabajos incluyen rampas de accesibilidad, veredas municipales y perimetrales, cercos de cierre, portones de acceso vehicular, forestación y equipamiento de uso público. De esta manera, se contempla un plazo de 720 días para la ejecución de la obra a partir de su inicio.  

Es importante destacar que, en su primera etapa inaugurada recientemente, se incorporaron 1.062 m² de superficie cubierta, lo que permitió sumar 23 camas de internación a las 14 existentes. La inversión, superior a $2.000 millones, incluyó además más de $186 millones en equipamiento médico de última generación, con la incorporación de un digitalizador de rayos X y un analizador de laboratorio.

Las firmas que deseen consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (calle Buenos Aires 4, Viedma), al teléfono 0800-222-3595, al correo electrónico cfazzio@obraspublicas.rionegro.gov.ar

