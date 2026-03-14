Inició la segunda etapa de ampliación del Hospital de Maquinchao

Comenzaron los trabajos de la segunda etapa en el Hospital “Dr. Orencio Callejas”. A cargo de la empresa Zigma S.A., esta obra estratégica jerarquizará definitivamente el sistema sanitario en la Región Sur, garantizando una mejor atención para los vecinos de la zona urbana y rural.

El Gobierno de Río Negro supervisa el inicio formal de las tareas correspondientes a la segunda etapa de ampliación y refuncionalización del Hospital Área Programa de Maquinchao, “Dr. Orencio Callejas”.

En el lugar, los operarios llevan a cabo los trabajos preparatorios, que incluyen el replanteo de obra, tareas de demolición y la extracción de cielorrasos, revestimientos, cubierta de chapa y carpinterías. Estas acciones preliminares son el paso estrictamente necesario para luego avanzar de lleno con las tareas inherentes a la mejora de las condiciones edilicias del nosocomio.

El impacto real de este proyecto transformará la atención médica en una vasta zona de la provincia. La obra contempla la construcción de un nuevo y moderno sector de guardia y emergencia, que estará equipado con shockroom, enfermería, área de observaciones, esterilización, sala de rayos, consultorios y locales de apoyo. Sumado a esto, el proyecto incluye la refacción integral de los sectores del edificio existente.

De esta manera, con una inversión superior a los $3.975 millones, la Provincia jerarquizará sustancialmente el sistema sanitario en la Región Sur, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante urgencias y garantizando un servicio de mayor complejidad. Esto resulta vital no solo para los habitantes de Maquinchao, sino especialmente para las numerosas familias de la extensa zona rural de influencia que dependen de este hospital como centro de atención principal.

Continuidad y previsibilidad

El avance hacia esta nueva fase de construcción es el resultado de un Estado previsible que planifica y cumple. En este sentido, cabe recordar que en 2025 se culminó la primera etapa de ampliación del Hospital de Maquinchao, marcando un hito para la salud regional.

Con una inversión que superó los $2.000 millones, esa etapa inicial incluyó la construcción de 1.062 metros cuadrados de superficie cubierta, añadiendo 23 nuevas camas de internación a las 14 ya existentes. Además, se destinaron más de $186 millones en equipamiento médico de última generación, incorporando tecnología vital como un digitalizador de rayos X y un analizador de laboratorio.

La ampliación abarcó nuevos sectores como servicios generales, técnicos, abastecimiento e internación, y habilitó áreas esenciales para el funcionamiento diario como el taller de mantenimiento, estacionamiento techado para ambulancias, depósito de residuos patológicos, morgue y gabinete de oxígeno. Finalmente, reconociendo la labor del personal de salud, también se crearon nuevos espacios de uso exclusivo para los trabajadores, dotándolos de modernos vestuarios, comedor y áreas de descanso.