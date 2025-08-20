Llega la final provincial de los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores

Con la participación de unos 230 competidores, este fin de semana en Las Grutas se llevará adelante la gran final de los Juegos Rionegrinos en su modalidad para Personas Mayores.

El evento comenzará este viernes con las acreditaciones a partir de las 8 en el Polideportivo Municipal; posteriormente, a las 15, se desarrollará el acto de apertura en el mismo escenario.

Las acciones deportivas iniciarán el sábado desde las 10 en distintos recintos del balneario sanantoniense y también de General Conesa (tenis). A las 22 se realizará la premiación y baile recreativo.

Finalmente el domingo se desarrollará un circuito de habilidades motoras, el almuerzo final y regreso de los participantes a sus localidades.

Cabe destacar que para llegar a la gran final provincial de los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores, las y los competidores superaron previamente la etapa zonal, la cual tuvo lugar durante julio. Además de ganar, ahora obtendrán la posibilidad de representar a Río Negro en los Juegos Nacionales Deportivos para Personas Mayores en Salta.

Dentro de los Juegos Rionegrinos participan adultos rionegrinos de 60 años en adelante que compiten en truco, newcom, ajedrez, sapo, tejo, pádel o tenis.