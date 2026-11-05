Ruta 23: Vialidad Nacional continúa desarrollando tareas de mantenimiento

Vialidad Nacional continúa desarrollando tareas de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial en distintos sectores de la región.

En la localidad de Comallo, se llevan adelante trabajos de enripiado y perfilado de banquinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a los usuarios de la ruta.

Por otra parte, en Clemente Onelli, se realizan tareas de encauzamiento de arroyos y desagote, destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir posibles inconvenientes sobre la calzada y sectores aledaños.

Estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento que lleva adelante Vialidad Nacional para preservar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Se solicita a los conductores transitar con precaución en los sectores intervenidos, respetando la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.