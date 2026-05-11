Río Negro convoca a empresas a mejorar su gestión energética

El Gobierno de Río Negro realizará el 27 de mayo, en Cipolletti, una charla sobre el Programa Federal de Gestión Energética del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para empresas interesadas en acceder a un diagnóstico energético y recomendaciones para mejorar su eficiencia.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Energía y Ambiente, convoca a empresas rionegrinas a participar de una charla informativa sobre el Programa Federal de Gestión Energética del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una herramienta que permite recibir asistencia técnica para optimizar el uso de la energía en establecimientos productivos.

La actividad se realizará el miércoles 27 de mayo, a las 10, en el edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente, ubicado en Los Sauces y Los Arrayanes, de Cipolletti.

La propuesta está destinada a pymes y empresas interesadas en mejorar su eficiencia energética o avanzar en la instalación de sistemas de generación distribuida fotovoltaica. El programa brinda asistencia técnica y financiera para impulsar la eficiencia energética y facilitar la incorporación de sistemas de generación distribuida.

Diagnóstico y recomendaciones para producir mejor

Las empresas que se sumen al programa recibirán la visita de un gestor energético, quien realizará un relevamiento de sus instalaciones, analizará sus consumos y elaborará recomendaciones concretas para mejorar el desempeño energético.

Esta instancia forma parte del trabajo que Río Negro viene desarrollando para fortalecer capacidades locales y acompañar a los sectores productivos en una nueva etapa de desarrollo, con más eficiencia, sustentabilidad y competitividad. En ese marco, la Provincia inició la formación de 51 especialistas rionegrinos dentro del Programa Federal de Gestión Energética del CFI. Serán esas personas que se están capacitando las encargadas de efectuar los diagnósticos gratuitos.

A partir de los diagnósticos, las empresas podrán contar con información técnica para tomar mejores decisiones, reducir consumos, mejorar procesos y proyectar inversiones vinculadas a la eficiencia energética. Además, las mejoras recomendadas podrán ser financiadas a través de las líneas de crédito del CFI.

Río Negro en marcha hacia una producción más eficiente

La convocatoria se enmarca en el rumbo provincial de consolidar una matriz productiva más moderna, eficiente y preparada para el futuro. La eficiencia energética permite cuidar recursos, reducir costos y fortalecer la competitividad de las empresas rionegrinas.

Desde la Secretaría de Energía y Ambiente se brindará información sobre los alcances del programa, los requisitos para participar y los pasos para que las empresas puedan sumarse a la instancia de diagnóstico.

Las empresas interesadas en participar de la charla deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/siH4qdF28p7zhzWc9