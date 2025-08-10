Jacobacci:el engorde de la Cooperativa Ganadera Calibui creció un 35%

El servicio de “engorde” de ovinos que ofrece a sus asociados, y otros crianceros de la zona, de la Cooperativa Agrícola Ganadera Calibui, de Jacobacci creció casi un 35% en cantidad de animales encerrados en relación con el año anterior, al pasar de 730 en la temporada 2024 a los 1.100 que retuvieron en 2025. Otra particularidad de este año es que se mejoraron las redes comerciales y hubo mayor concentración de faena en el frigorífico local, lo que garantiza a los compradores las buenas prácticas y las condiciones sanitarias.

La actividad en los corrales, que están próximos a la ruta 23 y a 5 kilómetros al este de la ciudad, comenzó a partir del 15 de abril pasado, cuando se iniciaron los fríos más intensos, que ponen en riesgo de vida a los animales más vulnerables, como las ovejas viejas o de refugo, o corderos de frágil condición corporal.

Fabricio Castañeda, tesorero de la organización, destacó que participaron 40 productores en esta temporada, con un variado aporte: “Hubo productores que trajeron 100 animales, y también hay que dejaron 8 o 10”.

Aclaró que es un emprendimiento “intercooperativo”, por lo tanto, “lo gestionamos nosotros, pero participan varias cooperativas y comunidades llevando animales”, entre los cuales se encuentran la Cooperativa Ganadera Indígena, la Cooperativa Agrícola Ganadera Peñi Mapuche y la Comunidad Ancalao.

Según un relevamiento del INTA local “esta diversidad de organizaciones participantes implica que los animales ingresados provienen de una gran cantidad de parajes de la Región Sur, destacándose Lipetrén Grande, Lipetrén Chico, El Chaiful, Pampa Eucalef, El Molihue, Mamuel Choique, Ñorquinco, Fita Miche, Anecón Chico, Colán Conhué, La Rinconada de Pilquiniyeu, Caltrauna, Los Menucos, Trapalco y La Esperanza”.

“La idea es que el servicio sea lo más útil posible”, resaltó este dirigente social, quien destacó que en el establecimiento trabajan dos personas: Una encargada de administrar la alimentación, y otra para los trabajos de esquila.

Castañeda destacó el seguimiento y aporte técnico que hacen desde Agencia de Extensión Rural del INTA de Jacobacci, que está a cargo de Andrés Gaetano, sobre todo en la revisión del estado corporal de los animales, detectando problemas sanitarios y supervisando la dieta.

Especificaciones del INTA

El INTA Jacobacci, informó sobre este emprendimiento que “se basa en un sistema que garantiza la trazabilidad absoluta de cada uno de los animales, a través de la identificación individual al momento del ingreso con caravanas electrónicas y registros computarizados (tecnología True-Test) en cada uno de los monitoreos”.

Respecto a la alimentación “se cuenta con un período de acostumbramiento de 15 días, el cual cuenta con 5 fases, para luego ingresar en ración final hasta la terminación y posterior faena”, y resaltaron que “uno de los ejes centrales del engorde es la sanidad animal, por lo que se implementó un protocolo sanitario específico, desarrollado en conjunto entre los equipos profesionales de la AER INTA Ingeniero Jacobacci y el Área de Sanidad Animal de la EEA INTA Bariloche. Este protocolo contempla tratamientos preventivos orientados a enfermedades con alto impacto en la producción ovina, con el objetivo de garantizar la sanidad animal, el bienestar animal y la eficiencia productiva”.

Por Fabricio González