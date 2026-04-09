La charla informativa abre la puerta a la Diplomatura en Programación

La reunión informativa de la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos será hoy a las 18. Una instancia clave para quienes quieran conocer de cerca la propuesta gratuita que impulsan el Gobierno de Río Negro y la UBA. La iniciativa ya registra una inscripción que, según sus organizadores, superó las expectativas iniciales.

La Secretaría de Estado de Energía y Ambiente destacó la importancia de la charla informativa previa al inicio de la segunda cohorte de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, una propuesta gratuita que el Gobierno de Río Negro desarrolla junto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Un espacio para conocer la propuesta

El encuentro permitirá que las personas interesadas conozcan en detalle cómo será la cursada, los contenidos previstos y los requisitos para sumarse a esta formación, pensada para quienes buscan dar sus primeros pasos en programación y análisis de datos.

Daiana Neri, Secretaria de la Unidad de Enlace con las Universidades del Gobierno de Río Negro, explicó que la propuesta está orientada especialmente a personas sin experiencia previa en el tema. “Lo que ofrece es a aquellas personas que no saben nada de programación, un proceso de iniciación: van a conocer cómo funciona, cómo se puede programar en Python, van a poder realizar un bot, van a poder también aprender a analizar grandes volúmenes de información”, señaló.

Formación para una provincia en desarrollo

Además del componente formativo, Neri remarcó que esta capacitación responde a necesidades concretas del presente y del futuro productivo de la provincia.

“Hoy no solamente la industria del petróleo y del gas, que va a ser muy importante con el cambio de matriz productiva de nuestra provincia, sino también la minería, el sector de los servicios, la logística, hasta el turismo mismo, requieren conocer y manejar grandes volúmenes de información, requieren aplicar ciencia de datos a sus procesos para ser más eficiente”, indicó.

Una instancia importante antes de inscribirse

En ese marco, la charla informativa también se presenta esta tarde como una oportunidad para que cada postulante evalúe si la propuesta se ajusta a sus intereses y expectativas.

“La reunión informativa es importante porque vas a conocer allí cómo es la cursada, cuáles son los temas que se van a tratar, si realmente te interesa hacer esta diplomatura, qué conocimientos se requiere para poder hacerla”, sostuvo Neri.

La funcionaria provincial agregó que durante ese espacio también habrá contacto directo con el equipo académico de la diplomatura. “Te vas a encontrar con los docentes, los coordinadores académicos de la diplomatura, y es un paso importante en el proceso de inscripción”, afirmó.

Alta demanda en la segunda cohorte

La convocatoria para esta nueva edición ya muestra un fuerte interés en distintas localidades de la provincia. “La inscripción viene muy bien, superó todas nuestras expectativas, eso nos confirma la necesidad que hay de esta formación y el deseo de poder repetirla en el segundo semestre del año”, aseguró Neri.

En ese sentido, detalló que la mayor demanda se registra hasta el momento en el Alto Valle. “La inscripción en Roca y Cinco Saltos superó todas nuestras expectativas, y hay lugares todavía en Río Colorado y Sierra Grande”, precisó.

Datos útiles

La inscripción continúa abierta a través del formulario: https://tinyurl.com/4ddx3je9

La charla informativa se realizará por Meet con docentes de la Facultad de Exactas de la UBA, en el siguiente enlace: https://meet.google.com/eww-efjg-dhh