Comallo: baja el nivel del arroyo y el agua comienza a retirarse de la Ruta 67

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El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, informó sobre la situación de la localidad luego de la crecida del arroyo Comallo, que durante la madrugada del día anterior provocó complicaciones y dejó un tramo de la Ruta Provincial 67 cubierto de agua.

Según detalló el jefe comunal, durante la mañana el arroyo comenzó a bajar su caudal y registró 1,45 metros menos que el nivel máximo alcanzado durante la madrugada anterior. En tanto, el agua que cubría aproximadamente un kilómetro de la Ruta 67 comenzó a retirarse de manera paulatina.

A pesar de esta evolución, las autoridades continúan atentas a la situación y mantienen las tareas de monitoreo sobre el arroyo Comallo, el arroyo Trailacahue y el sistema de defensa aluvional urbano.

El seguimiento de estos sectores busca evaluar la evolución de los cursos de agua y prevenir posibles complicaciones ante las consecuencias de la crecida.

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