Comallo: baja el nivel del arroyo y el agua comienza a retirarse de la Ruta 67

El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, informó sobre la situación de la localidad luego de la crecida del arroyo Comallo, que durante la madrugada del día anterior provocó complicaciones y dejó un tramo de la Ruta Provincial 67 cubierto de agua.

Según detalló el jefe comunal, durante la mañana el arroyo comenzó a bajar su caudal y registró 1,45 metros menos que el nivel máximo alcanzado durante la madrugada anterior. En tanto, el agua que cubría aproximadamente un kilómetro de la Ruta 67 comenzó a retirarse de manera paulatina.

A pesar de esta evolución, las autoridades continúan atentas a la situación y mantienen las tareas de monitoreo sobre el arroyo Comallo, el arroyo Trailacahue y el sistema de defensa aluvional urbano.

El seguimiento de estos sectores busca evaluar la evolución de los cursos de agua y prevenir posibles complicaciones ante las consecuencias de la crecida.