Maquinchao celebró el Día de la Niñez con una jornada llena de juegos y alegría

Este domingo, Maquinchao vivió una jornada muy especial para celebrar el Día de la Niñez, con un encuentro que reunió a niños, niñas y familias en el Gimnasio Municipal.

La propuesta estuvo a cargo de Kachipum Animaciones, que preparó siete estaciones con diferentes actividades para disfrutar en familia. Hubo propuestas artísticas, baile, juegos didácticos y actividades físicas, pensadas para compartir, jugar y divertirse.

La celebración también contó con las presentaciones de la Academia de Baile “Alto Voltaje” y del Grupo “Rondas”, que aportaron música, movimiento y alegría a una tarde especial para las infancias.

Además, los presentes compartieron una rica merienda con chocolate y torta dulce. Como cierre de la jornada, cada niño y niña recibió un regalo.

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente a los delegados de cada barrio, por su predisposición, compromiso y acompañamiento durante la celebración, como así también a todas las personas que colaboraron para hacer posible el festejo.

El encuentro dejó como mensaje el deseo de que todos los niños y niñas de Maquinchao puedan disfrutar de una niñez sana, feliz y cuidada, rodeada de juegos, amor y oportunidades para crecer.