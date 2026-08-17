Jacobacci sigue construyendo futuro con nuevas obras, servicios y oportunidades

Ingeniero Jacobacci sumó importantes novedades que representan avances en áreas clave para la comunidad, con anuncios vinculados a salud, vivienda, inclusión, servicios y capacitación.

Las nuevas medidas reflejan el trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de Río Negro, con iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades para los vecinos y vecinas.

Más salud

El Hospital Dr. Rogelio Cortizo incorporará un tomógrafo, una herramienta que permitirá fortalecer la atención sanitaria y mejorar la capacidad de diagnóstico para los vecinos de Jacobacci y de toda la Región Sur.

Más viviendas

También se firmó el inicio de obra para la construcción de 10 viviendas en la localidad, sumando nuevas soluciones habitacionales para las familias jacobaccenses.

Más inclusión

En materia educativa, el Consejo Escolar recibió un minibús adaptado que será destinado a acompañar las necesidades de la Educación Especial, fortaleciendo la accesibilidad y la inclusión.

Más servicios

Además, se cumplimentó la documentación necesaria para avanzar con el Programa Suelo Urbano, una iniciativa que permitirá llevar los servicios de agua y energía eléctrica a más de 100 lotes de la ciudad.

Más capacitación

Finalmente, fue aprobado el curso de Gasista Matriculado, que brindará una nueva oportunidad de formación y capacitación para los vecinos, incorporando herramientas que pueden favorecer nuevas oportunidades laborales.

“Cinco buenas noticias para Jacobacci, que representan avances concretos y ponen en valor el trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones locales y el Gobierno de Río Negro para continuar construyendo futuro en la comunidad”. expreso el intendente Jose Mellado