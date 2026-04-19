Maquinchao avanza con la extensión de la red de gas

La Municipalidad de Maquinchao continúa avanzando a paso firme con el proyecto de extensión de la red de gas, una obra clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Este importante proyecto se lleva adelante de manera conjunta entre el Gobierno Provincial y el Municipio, reafirmando el compromiso de trabajar de forma articulada en beneficio de toda la comunidad.

La obra contempla un total de 7.892 metros de extensión y, al 7 de abril, ya se han ejecutado 3.737 metros, lo que representa un avance del 47,35%.

Desde el Municipio destacaron que se continúa trabajando con compromiso para completar este proyecto fundamental, con el objetivo de alcanzar al 100% de la población con acceso al servicio de gas.