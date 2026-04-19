Avanza la tercera etapa de obra pluvial y cordón cuneta en Los Menucos

El Municipio de Los Menucos, en articulación con el Gobierno de la provincia de Río Negro, continúa ejecutando la tercera etapa de la obra pluvial y cordón cuneta en distintos sectores de la localidad.

Estos trabajos forman parte de un plan integral de infraestructura que busca mejorar el escurrimiento del agua, optimizar las condiciones de las calles y brindar mayor calidad de vida a los vecinos y vecinas.

La intendenta Mabel Yauhar destacó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia: “Trabajando junto a la provincia siempre para concretar obras que benefician a los vecinos de Menucos”.

De esta manera, el municipio continúa avanzando en obras fundamentales que contribuyen al desarrollo urbano y al bienestar de la comunidad.