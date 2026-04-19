Sanatorios y Clínicas restringirán atención al PAMI

Las clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa comenzarán a restringir los servicios médicos a los afiliados del PAMI desde el próximo lunes. Así lo comunicaron las instituciones tras no haber recibido respuestas de la obra social nacional a los reclamos de actualización de los valores retributivos, que vienen realizadno desde algunas semanas.

Las restricciones afectarán, en primer lugar, a las cirugías programadas. Sin embargo, también se verán limitadas las prestaciones ambulatorias, en particular las de diagnóstico por imágenes. En este caso, no por una decisión de los prestadores, sino por medidas instrumentadas por el propio PAMI, que ha puesto cupos a la atención, tanto por afiliado, como por prestador. Inclusive, estableció cupos a las propias UGL’s para los casos que, por excepción, y ante situaciones de urgencias, los auditores del Instituto puedan autorizar.

«Estas medidas, que podrían ampliarse si transcurriera el tiempo sin las necesarias actualizaciones de precios requeridas, pretenden resguardar, hasta donde nos sea posible, lo mas crítico del sistema que son las atenciones de urgencias y emergencias», indicaron las entidades en un comunicado. «Sin embargo, tal como ya lo hemos expresado, la solución, y las decisiones a tomar para evitar que se afecte más aún la prestación no depende de los prestadores, sino de las autoridades centrales de PAMI», agregaron.

Las clínicas y sanatorios indicaron que, «por nuestra parte, continuamos a la espera de respuestas y a disposición, para reunirnos con las autoridades nacionales, si lo consideraran necesario». «Seguimos comprometiendo todo nuestro esfuerzo para evitar que los servicios médicos se afecten aún mas, en lo que de los prestadores depende», finalizaron.