Mabel Yauhar: “La obra pública es empleo, salud, educación y dignidad”

La intendenta de Los Menucos y candidata a senadora por Juntos por Río Negro, Mabel Yauhar, participó del acto realizado en Viedma, donde compartió su mirada desde la gestión municipal.

“La obra pública no es cemento, la obra pública es empleo, es salud, es educación, es dignidad. Nación cerró las puertas, pero en Río Negro seguimos haciendo rutas, escuelas, hospitales, viviendas. Por eso estoy acá acompañando a Alberto y a Facundo: porque sé que nunca se borran, que siempre están en cada lugar donde los vecinos lo necesitan”, expresó con firmeza.

Con emoción, Yauhar remarcó además:

“Nos maltrataron como provincias, maltrataron a los jubilados, a los trabajadores, a los más humildes. Pero aquí estamos, de pie, con un gobernador presente y con candidatos que solo responden a su gente”.

La capital rionegrina se vistió de verde, color de la identidad provincial y de la defensa. La militancia, las banderas, los bombos y las canciones le dieron calor a un acto multitudinario en el que miles de viedmenses reafirmaron su pertenencia a la fuerza provincial, en un cálido abrazo colectivo a un proyecto nacido en Río Negro y que se compromete a defender a su gente.