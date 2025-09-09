Provincia llama a licitación de la construcción del Nuevo Hospital de Sierra Colorada

El Gobierno Provincial llamó a licitación la obra del Nuevo Hospital de Sierra Colorada . Los trabajos proyectados duplicarán el área de atención del nosocomio existente, brindándole a la comunidad nuevos y mejores servicios, con un presupuesto inicial de $ 10.018.887.612,51.

EL NUEVO HOSPITAL DE SIERRA COLORADA Tendrá una Superficie Total de 2185 m2. El nuevo establecimiento se desarrollará en una sola planta, con posibilidad de ampliación si en un futuro se necesitara.

Contará con accesos diferenciados para ambulatorios y Emergencias, un sector de Emergencia y Guardia las 24hs, Shockroom, Sala de Emergencia obstétrica con atención para recién nacidos. Además 3 salas de Observaciones, 1 sala de Aislados, estación de Enfermería, consultorio, enfermería de Guardia, rayos y esterilizaciones.

Además tendrá un sector de consultorios externos de odontología, ginecología y especialidades. También un sector vacunatorio, farmacia y laboratorio, consultorio de Kinesiología, Boxes de Kinesiología y Sala de Rehabilitación.

Tendrá un sector administrativo con admisión, oficinas, sala de reuniones y archivo, un sector de apoyo al personal y servicios generales y en el exterior contará con estacionamiento vehicular, acceso para ambulancia y acceso para abastecimiento general.