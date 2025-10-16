Mabel Yauhar destacó la adhesión de 30 intendentes a Juntos Defendemos Río Negro

La jefa comunal de Los Menucos aseguró que la gente “vota personas” y valoró la solidez territorial del partido a nivel provincial.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, utilizó su espacio en Radio Noticias (105.5 MHz), en el programa “Tocá Madera”, para enfatizar la solidez política del espacio Juntos Defendemos Río Negro, liderado por el gobernador Alberto Weretilneck, con vistas a las elecciones legislativas que se desarrollarán el domingo 26 de octubre.

Yahuar, quien pertenece a dicho espacio, aseguró que el capital político del partido reside en la “cercanía de sus dirigentes con los vecinos”, una cualidad que, a su juicio, es clave a la hora de las urnas. “La gente vota a personas”, afirmó, destacando la necesidad de que los políticos mantengan un vínculo directo con las comunidades que representan.

En este marco, la jefa comunal resaltó la fortaleza territorial del proyecto al confirmar la adhesión de 30 intendentes a Juntos Defendemos Río Negro. Esta cifra subraya el consenso y la representatividad del partido a lo largo de toda la provincia.

La intendenta también contrastó la gestión provincial con la nacional, criticando la paralización de la obra pública a nivel federal por parte del gobierno de Javier Milei. En contraposición, puso en valor que el gobierno de Weretilneck se haga cargo de la repavimentación de rutas clave – como la 6 y 8 – esenciales para la conectividad sanitaria, turística y productiva de la Región Sur, demostrando un compromiso activo con el desarrollo regional.

Finalmente, Yauhar llevó el mensaje a la capital provincial, pidiendo explícitamente a los vecinos de Viedma que “acompañen con su voto a Juntos Defendemos Río Negro en las próximas elecciones del 26 de octubre, marcando un tilde en la lista para senadores y diputados”.

Yauhar explicó que la política de infraestructura de Los Menucos prioriza la instalación de servicios de gas, agua, luz y cloacas de forma simultánea al desarrollo urbano.

“El municipio va haciendo los servicios a la par del crecimiento del pueblo”, señaló, y destacó la autonomía para realizar obra pública: “Nosotros trabajamos también desde el municipio haciendo obra pública con nuestros recursos. Por suerte no hay una gran cantidad de empleados que signifique el 90 o 80% de la copa”.

La intendenta detalló que la localidad cuenta con un 100% de cobertura de gas y entre un 70% y 75% de cloacas, habiendo finalizado recientemente una obra para 166 familias. Además, subrayó la importancia de la iluminación en los barrios “porque considero que es fundamental para la seguridad”, y que también se invierte en infraestructura deportiva y recreativa, como el nuevo polideportivo, playones, natatorios y canchas de pádel.