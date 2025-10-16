Jacobacci se prepara para vivir una nueva fecha del Campeonato de Jineteada

Este fin de semana, Ingeniero Jacobacci será sede de la tercera y cuarta fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, rumbo al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2026.

La competencia, que reúne a jinetes de toda la provincia, continúa construyendo el sueño de representar a Río Negro en una de las citas más importantes del país. A lo largo de las jornadas, se disputarán las categorías Clina, Bastos y Gurupa, en un entorno que invita a disfrutar en familia y mantener viva la tradición gaucha.

Además, el público podrá disfrutar del baile campero, con las presentaciones de Los Camperos del Valle, Amor Amor y un gran cierre musical a cargo de La Sele Vera y Los Pampas, que prometen una noche de celebración y encuentro.

Las fechas previstas en Luis Beltrán, suspendidas por las condiciones climáticas adversas, serán reprogramadas y retomadas más adelante dentro del calendario oficial del campeonato.

El Campeonato Rionegrino de Jineteadas es una verdadera fiesta popular que mantiene vivas las tradiciones, el trabajo en equipo y el disfrute en familia, mientras se avanza en la conformación de la delegación rionegrina que representará a la provincia en Jesús María 2026.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, continúa fortaleciendo la identidad provincial, acompañando a los jinetes y promoviendo espacios de encuentro que refuerzan los lazos comunitarios.