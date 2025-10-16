Río Negro puso en funcionamiento el nuevo Apart Hotel IPROSS Buenos Aires

Ya funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el nuevo Apart Hotel IPROSS, un espacio propio de la obra social rionegrina destinado a brindar alojamiento a afiliadas, afiliados y acompañantes que deben trasladarse por tratamientos médicos de alta complejidad o derivaciones que no cuentan con prestadores en la provincia.

Ubicado en Avenida Corrientes 1965, barrio Balvanera (zona Congreso), el apart se encuentra en un lugar céntrico y estratégicamente conectado con los principales centros prestadores de salud del país. Su objetivo es garantizar un lugar adecuado, cómodo y seguro para quienes necesitan permanecer en la Capital durante sus tratamientos, al tiempo que reduce los gastos de hotelería que actualmente afronta el Instituto Provincial del Seguro de Salud.

El Apart Hotel Ipross Buenos Aires cuenta con 20 plazas totalmente equipadas para estadías prolongadas, todas con cocina, calefacción, aire acondicionado, mobiliario completo, utensilios y ropa blanca, además de espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

El edificio, alquilado a Horizonte Seguros, fue remodelado por IPROSS para adaptarlo al servicio, y su administración estará a cargo de una gerenciadora adjudicada mediante licitación pública.

Con esta nueva gestión, los afiliados que deban realizar tratamientos prolongados contarán con un lugar propio para residir durante ese período, con la comodidad necesaria y dentro de un edificio perteneciente a la provincia.

La Coordinación Social del IPROSS será la encargada de gestionar las admisiones, prórrogas y prioridades, dando especial atención a las y los pacientes que requieran tratamientos de larga duración.

Este paso forma parte de un proceso de planificación hacia un IPROSS más moderno y cercano, con servicios acordes a las necesidades reales de sus afiliados. La puesta en funcionamiento de este espacio representa un avance histórico para el Instituto, que por primera vez contará con un lugar propio en Buenos Aires, permitiendo optimizar recursos, reducir costos y brindar una atención integral, incluso fuera de la provincia.

La Presidenta del IPROSS, Marcela Ávila, expresó que “contar con un espacio propio en Buenos Aires es un paso muy importante. Significa acompañar a nuestros afiliados incluso cuando deben atenderse lejos de su casa, y también hacerlo de manera más eficiente y sustentable para el Instituto. Es una muestra de planificación, gestión y compromiso con la salud de las y los rionegrinos”.

Con este nuevo logro, el IPROSS reafirma su compromiso de cuidar a sus afiliados en cada etapa del proceso de atención médica, ofreciendo soluciones concretas, humanas y sostenibles.