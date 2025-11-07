Lotería cumple 47 años de historia y compromiso acompañando a rionegrinos

Lotería de Río Negro celebra sus 47 años de historia y compromiso con la comunidad, reafirmando su misión de transformar el juego en un motor de bienestar social.

Durante casi cinco décadas, el organismo canalizó los fondos provenientes del juego oficial hacia áreas esenciales del desarrollo provincial: salud, educación, cultura, deporte, turismo, seguridad y acción social, a través de la Ley K48. Solo en el último año, las transferencias superaron los cientos de millones de pesos, destinados a fortalecer hospitales, equipar escuelas, acompañar a los bomberos voluntarios y apoyar programas sociales y clubes en todo el territorio. Cada ticket adquirido en una agencia oficial se convierte en un aporte concreto para la comunidad.

El compromiso de la institución no se detiene en la recaudación. También impulsa políticas de responsabilidad social y juego responsable, con un área dedicada a la prevención del juego patológico y a la promoción de hábitos saludables. A través de campañas, capacitaciones y espacios de orientación, la Lotería trabaja para que el entretenimiento mantenga siempre su sentido lúdico y seguro.

Una de las iniciativas más celebradas por los apostadores es el Sorteo de Cupones No Ganadores, el de las segundas oportunidades que extiende la ilusión del premio y premia la confianza en el juego oficial, recorriendo distintas localidades mes a mes con transparencia y creatividad.

Hoy, al cumplir 47 años, la Lotería de Río Negro celebra mucho más que una fecha. Celebra el compromiso sostenido de sus trabajadoras y trabajadores, el respaldo de las agencias oficiales y la confianza de miles de apostadores que eligen el juego legal sabiendo que cada apuesta vuelve en forma de obra de acción social, de ayuda y de futuro para los rionegrinos.

Año a año, la Lotería continúa apostando por el desarrollo, la transparencia y la solidaridad. Porque detrás de cada sorteo hay una historia y detrás de cada historia, una certeza: cuando se juega por lo nuestro, lo que das, vuelve.