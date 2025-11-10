Ramos Mexía celebró su 142 Aniversario

En el marco del 142° aniversario de Ramos Mexía, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Nelson Quinteros firmaron la obra que llevará el gas a 131 familias y permitirá alcanzar un 95% de cobertura del servicio en la localidad, con fondos provinciales. Además, se inauguró el nuevo parque recreativo familiar y se avanza en la construcción de seis nuevas viviendas y la puesta en marcha de la estación de servicio.

La obra de gas, adjudicada a la empresa Chimen Aike S.A., contempla la instalación de 3.596 metros de cañerías con una inversión provincial que supera los $366 millones. “Hace cinco años sólo el 25% de los vecinos de Ramos Mexia tenía gas. Con esta obra, el 95% va a contar con el servicio en una de las zonas más frías de la Patagonia. Eso es igualdad y desarrollo”, sostuvo Weretilneck.

El Gobernador recordó que esta expansión es posible gracias al Gasoducto de la Región Sur, construido por el Gobierno de Río Negro. “Antes dependíamos de los tanques, que todavía se ven en muchas localidades, y no podíamos habilitar nuevas conexiones porque no había capacidad. A partir de la construcción del gasoducto, hoy no tenemos restricciones: cualquier familia o municipio de la región puede aspirar a tener gas”, afirmó.

En la misma línea, Weretilneck y Quinteros firmaron el acta compromiso para construir seis viviendas con financiamiento del IPPV, y destacaron el impacto social de reactivar obras que habían estado paralizadas desde 2011. “Cada casa entregada es una familia que deja de esperar y empieza a proyectar su vida en su propio pueblo”, subrayó el Mandatario provincial.

Durante el acto, el Gobierno de Río Negro entregó un aporte de $20 millones para la puesta en marcha de la nueva estación de servicio, que volverá a funcionar después de más de una década. Weretilneck señaló que “no es sólo un servicio, es desarrollo y autonomía”, y resaltó: “Cada surtidor que se enciende en el interior es una señal de que seguimos defendiendo la presencia del Estado donde otros se retiran”.

También se concretaron aportes del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura para 10 microemprendimientos locales, destinados a fortalecer la producción y el empleo, junto con la entrega de certificados del programa Capacitarte, que dictó 14 talleres de formación en oficios durante el último año.

Quinteros agradeció el acompañamiento de la Provincia y remarcó: “Este año fue difícil y complejo, sentimos el abandono del Estado Nacional, pero gracias al Gobierno Provincial que siempre está presente pudimos reactivar obras, finalizar viviendas y avanzar con servicios básicos”.

En el marco de los festejos, se inauguró el nuevo parque recreativo familiar, un espacio verde con senderos, bancos y juegos que simboliza la recuperación de la vida pública y el encuentro comunitario. “Nuestra región está en plena meseta, por eso este parque es muy importante para las familias. Hoy tenemos un lugar de recreación y encuentro para todos”, expresó el Intendente.

El Gobernador cerró con un mensaje a la comunidad: “Los pueblos que avanzan son los que tiran todos para el mismo lado: el Municipio, la Provincia, las escuelas, los trabajadores, los comerciantes y los vecinos. Donde Nación se retira, Río Negro invierte y cumple”.