Los Menucos: Yauhar comenzó la compra los juguete para el Día de las Infancias

Como cada año, la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, viajó a la ciudad de Buenos Aires para realizar la selección y compra de los juguetes que serán entregados durante los festejos por el Día de las Infancias.

La iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición en la localidad, tiene como objetivo que cada niño y cada niña reciba un regalo en una jornada especialmente organizada para celebrar su día.

Desde el Municipio destacaron que la planificación anticipada de las compras permite elegir una amplia variedad de juguetes y garantizar que todos los niños y niñas de Los Menucos puedan disfrutar de este esperado festejo.

La celebración del Día de las Infancias es una de las actividades más importantes del calendario municipal y busca compartir una jornada de alegría, recreación y encuentro para todas las familias de la comunidad.