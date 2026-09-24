Los Menucos: Weretilneck presentó el programa “Acceso a energía renovable”

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó en Los Menucos el Programa de Acceso a la Energía Renovable (AER), una política provincial permanente que llevará electricidad a miles de familias rurales y poblaciones dispersas que, por sus distancias y características, no pueden acceder a la red convencional.

Acompañado por la Intendenta Mabel Yahuar, Weretilneck destacó que el programa tendrá alcance en toda la provincia, con una prioridad clara: que vivir lejos de los centros urbanos no signifique tener menos oportunidades. “Esto significa electricidad e internet para nuestras familias rurales. No hay ciudadanos de primera ni de segunda en nuestra provincia. Todos tenemos las mismas condiciones para vivir mejor”, sostuvo.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, a cargo de Andrea Confini, y tendrá alcance provincial. El programa ya comenzó con sus primeras intervenciones y permitirá incorporar progresivamente nuevas familias y territorios a partir de los relevamientos realizados por la Provincia.

“Este es el desafío: que quienes viven en las comisiones de fomento y en los campos tengan las mismas oportunidades que todos los ciudadanos de Río Negro. Es una decisión de la Provincia acompañar a quienes viven y producen en estos lugares”, afirmó Weretilneck.

En esa línea, agregó: “Mientras haya alguna familia a la que le esté faltando algo, hay una tarea por hacer. Este programa es un testimonio más de lo que queremos para nuestra Provincia y de todo lo que tenemos por delante”.

Energía para vivir y producir

El AER está destinado a viviendas rurales y semirrurales donde, por la distancia, la dispersión geográfica y la baja densidad poblacional, no resulta técnica ni económicamente razonable extender las redes eléctricas convencionales.

La solución principal serán sistemas fotovoltaicos autónomos domiciliarios, que permiten abastecer una vivienda sin depender de una red externa. En los casos donde resulte conveniente, también podrán instalarse sistemas colectivos de generación aislada para abastecer a varias familias. Cada instalación se definirá de acuerdo con las necesidades relevadas en el territorio.

A su turno, la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó la posibilidad de retomar una política largamente esperada por las familias rurales y poner nuevamente la energía en el centro de esas demandas. “Todos tenemos que tener igualdad de oportunidades en esta vida y todos merecemos tener una casa iluminada”, sostuvo.

El acceso a la energía permitirá mejorar la iluminación, cargar teléfonos y utilizar equipamiento básico, además de generar mejores condiciones para estudiar y facilitar la conservación de alimentos o medicamentos, según las características de cada sistema. La política también apunta a acompañar el arraigo de las familias que viven y trabajan en zonas rurales.

Por su parte, la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, destacó el impacto concreto en las comunidades rurales: “Los servicios mejoran la calidad de vida, y esto es un servicio muy importante. Para nuestros productores, poder tener energía y comunicación en sus campos significa mejorar realmente sus condiciones de vida.”

Más de 500 posibles instalaciones

El relevamiento preliminar identificó más de 500 posibles instalaciones en 16 localidades y parajes. La cifra continuará actualizándose a medida que avance el trabajo territorial. Entre las próximas etapas previstas aparecen Ñorquinco, Pilcaniyeu, Clemente Onelli y Villa Llanquín, mientras continúan los relevamientos en la Región Sur.

De esta manera, Río Negro suma una nueva herramienta para reducir las desigualdades territoriales y preparar a toda la provincia para el futuro, aprovechando sus recursos renovables para mejorar de manera concreta la vida cotidiana de quienes viven y producen en los lugares más alejados.