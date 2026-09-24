¿SABÍAS QUE LA SARNA OVINA SE PUEDE PREVENIR Y CONTROLAR?

Conocer el estado sanitario de la majada y detectar los primeros indicios permite actuar a tiempo y evitar que el problema se extienda.

La sarna ovina es causada por un parásito externo que afecta a los animales y puede provocar picazón, molestias, costras y caída de lana.

Por eso, es importante aislar los animales nuevos antes de incorporarlos, realizar los tratamientos correspondientes, hacer baños de inmersión y desinfectar herramientas, instalaciones y vestimenta después de la esquila.

Detectar a tiempo y sostener estas medidas ayuda a reducir los contagios y cuidar las majadas de toda la provincia.