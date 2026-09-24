Rio Chico:La crecida del río tapó por completo un vehículo

Dos vecinos de la zona rural de Río Chico vivieron una situación de extrema tensión durante la tarde del miércoles, cuando intentaron cruzar el río con su vehículo y fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente y el importante aumento del caudal.

El episodio ocurrió en en paraje de Río Chico en la región sur de de Río Negro, a unos 30 kilómetros al norte de Ñorquinco. Los vecinos intentaron atravesar el conocido vado de la zona, pero debido a las aguas crecidas no pudieron completar la maniobra y debieron abandonar el vehículo en medio del río.

Afortunadamente, las dos personas lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones. Sin embargo, el vehículo quedó en medio de la fuerte correntada.

Con el correr de las horas la situación se agravó. El nivel del río continuó aumentando durante la tarde del miércoles y, apenas un par de horas después del incidente, el vehículo había quedado completamente cubierto por el agua.

Ante las condiciones que presenta el río, las autoridades de la comuna rural dispusieron el cierre del vado y recomendaron no intentar atravesarlo.

Para circular por el sector se solicita utilizar el puente ubicado sobre la Ruta Provincial N° 6, evitando cualquier intento de cruzar el río mientras persistan las actuales condiciones de crecida.