Los Menucos tendrá una fecha del 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Mediante un comunicado de prensa la Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo (𝗙𝗥𝗔𝗗 𝟭𝟭) y la Asociación Volantes de General Roca (𝗔𝗩𝗚𝗥) informaron las fechas y lugares tentativos del Campeonato Regional de Rally 2026.

▾ 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟲 | 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 ▾

• 13, 14 y 15 de Marzo / 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗖𝗶𝗽𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶

• 10, 11 y 12 de Abril / 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗹. 𝗥𝗼𝗰𝗮

• 15, 16 y 17 de Mayo / 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗼

• 12, 13 y 14 de Junio / 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗟𝗼𝘀 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗰𝗼𝘀

• 17, 18 y 19 de Julio / 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀

• 14, 15 y 16 de Agosto / 𝗩𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

• 4, 5 y 6 de Septiembre / 𝗩𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

• 2, 3 y 4 de Octubre / 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝘁𝗿𝗶𝗲𝗹

• 6, 7 y 8 de Noviembre / 𝗔 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗿

• 4, 5 y 6 de Diciembre / 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝗰𝗵𝗲