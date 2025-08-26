Se viene el 7° Rally “Ciudad de Los Menucos”

Los días 29, 30 y 31 de agosto de 2025 se correrá el 7° Rally “Ciudad de Los Menucos”, correspondiente a la 5° fecha del Campeonato Regional de Rally – FRAD.11 – 2025, con el auspicio del Gobierno de Río Negro y la organización de la Municipalidad de Los Menucos.

El control deportivo estará a cargo de la Asociación Volantes de General Roca, mientras que la fiscalización corresponderá a la Federación Regional 11.

Cronograma de actividades

Lunes 12 de agosto

18:00 hs.: Apertura del registro de inscripciones en la sede de la Asociación Volantes de General Roca y Federación Regional 11 (Sarmiento 457, General Roca).

Miércoles 27 de agosto

18:00 hs.: Cierre de inscripciones.

Jueves 28 de agosto

18:00 hs.: Asignación de números por prioridad y ranking en la FRAD 11.

Viernes 29 de agosto

De 11:00 a 15:00 hs.: Entrega de libros de ruta y verificación administrativa en Confitería del Gimnasio Municipal (Buenos Aires 1283, Los Menucos).

De 11:00 a 17:00 hs.: Verificación técnica (lugar a designar).

De 12:00 a 18:00 hs.: Reconocimiento de pruebas especiales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (dos pasadas).

19:00 a 19:30 hs.: Ingreso al parque de largada por calles Pampa y Santiago del Estero.

20:00 hs.: Rampa de largada frente a la Municipalidad de Los Menucos (calles Buenos Aires y Santiago del Estero).

Sábado 30 de agosto

09:00 a 10:00 hs.: Verificación administrativa y técnica de los autos observados (Gimnasio Municipal).

10:30 hs.: Publicación del orden de largada de la Etapa 1 en Secretaría de la Prueba.

12:00 hs.: Presentación del primer auto en C.H. 0 (calle San Juan frente a Plaza San Martín).

16:34 hs.: Ingreso del primer auto a Parque Cerrado (Estacionamiento Club Social, Los Menucos).

Domingo 31 de agosto

10:00 hs.: Salida del primer auto de Parque Cerrado.

13:49 hs.: Ingreso del primer auto a Parque Cerrado Final.

14:30 hs.: Podio final frente al Gimnasio Municipal.

15:00 hs.: Verificación técnica final (lugar a designar).

Condiciones generales

Al momento de la inscripción, se entregará a la tripulación el formulario correspondiente y CBU para el pago de inscripción y seguro contra terceros (solo por transferencia o depósito bancario). La documentación deberá estar completa antes del miércoles 27 de agosto.

Esta competencia otorga puntaje simple dentro del campeonato.