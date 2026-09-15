Los Menucos: se realizó la jornada “¿Y Ahora Qué? Fest” para adolescentes y jóvenes

La propuesta fue organizada por APASA y la Municipalidad de Los Menucos, junto a distintas instituciones de la localidad, con actividades de formación, participación, recreación y encuentro.

En Los Menucos se llevó a cabo una nueva jornada “¿Y Ahora Qué? Fest”, un espacio destinado a adolescentes y jóvenes de la localidad, pensado para promover la participación, el intercambio de experiencias y la construcción de espacios de encuentro.

La actividad fue organizada por APASA y la Municipalidad de Los Menucos, con el acompañamiento y la participación de diferentes instituciones locales, que acercaron propuestas y herramientas vinculadas a distintas temáticas de interés para las juventudes.

Durante la jornada participaron el Hospital Néstor Perrone, Bomberos Voluntarios, SENAF, el Área de Género, la Escuela de Suboficiales y Agentes, el Nodo CURZAS Los Menucos y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La propuesta permitió que adolescentes y jóvenes pudieran expresar sus ideas, compartir experiencias y disfrutar de distintas actividades, fortaleciendo los vínculos y la participación comunitaria.

Al finalizar, la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, destacó la importancia de continuar generando espacios destinados a las nuevas generaciones.