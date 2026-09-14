Jacobacci: se inauguraron las obras de mejora en el acceso al Hospital “Dr. Rogelio Cortizo”

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente José Mellado inauguraron las obras de mejora en el acceso al Hospital “Dr. Rogelio Cortizo” de Ingeniero Jacobacci que permitirán optimizar la seguridad y la comodidad de trabajadores y pacientes. Además, el Mandatario entregó un aporte para incorporar equipamiento estratégico destinado al quirófano del centro de salud, que es cabecera en la Región Sur.

El acto se dio en el marco del 110° aniversario de Jacobacci. De esta manera, se inauguró la obra en el ingreso al hospital local, que contempló la construcción de 1.000 metros cuadrados de nuevas veredas, rampas accesibles y desagües, mejorando las condiciones de circulación y seguridad. Los trabajos representaron una inversión provincial superior a los $127 millones y se realizaron bajo el programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”.

Las acciones también incluyeron trabajos en el estacionamiento, con el objetivo de liberar el flujo de tránsito, la reformulación del acceso para garantizar accesibilidad para personas con movilidad reducida y se puso en valor el edificio patrimonial, restaurando la fachada y la iluminación exterior.

En la jornada, el Gobernador entregó un aporte de $54.824.771 al Hospital local, destinado a la incorporación de nuevo equipamiento para el quirófano. De esta manera, el nosocomio incorporará un electrobisturí para cirugía, una lámpara cialítica y una mesa de anestesia, equipamiento fundamental para continuar consolidando el sistema de salud, brindando mayor seguridad en intervenciones quirúrgicas.

La Secretaria de Salud, Marina Deorsola, celebró la ejecución de las obras “que decididamente mejoran la accesibilidad y la seguridad para el personal de salud, para los pacientes y sus familias”, al tiempo que destacó el aporte que permitirá adquirir más equipamiento para quienes se operan en el hospital.

Además, Deorsola recordó que a fines de 2025, en Jacobacci, se puso en marcha el primer mamógrafo de la Región Sur: “Al día de hoy lleva más de 1.300 mamografías, y esto no es solo un número, sino que significa acceso para que 1.300 mujeres de toda la zona puedan venir a este hospital a hacerse el estudio”.

Por su parte, el Director del Hospital “Dr. Rogelio Cortizo”, Maximiliano Mondillo, aseguró que es “una felicidad inmensa seguir sumando equipos y embelleciendo parte del ingreso a nuestro centro de salud, que garantiza la accesibilidad de nuestros pacientes y les da seguridad”.

De esta manera, Río Negro fortalece el nivel de atención y el sistema sanitario en la Región Sur, con obras que mejoran la accesibilidad al hospital local y equipamiento para el área de quirófano.

Acompañaron el acto los ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; las intendentas de Los Menucos, Mabel Yahuar; de Maquinchao, Silvina Pérez; de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; los intendentes de Ramos Mexía, Nelson Quinteros; de Ñorquinco, Miguel Cuminao; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Legislador, Norberto Moreno, y demás autoridades provinciales y locales.