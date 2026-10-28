IUPA abrió las inscripciones para sus trayectos artísticos destinados a niños y adolescentes

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) abrió la convocatoria para el nuevo ciclo lectivo de sus trayectos de formación no universitaria, gratuitos y presenciales, en Música, Danzas, Teatro y Artes Audiovisuales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de diciembre.

Las propuestas se dictan en la sede del Canalito de General Roca, conocida como IUPITA, y están destinadas a niños, niñas y adolescentes de los niveles primario y secundario. No requieren titulación previa y buscan acompañar a las y los estudiantes en el descubrimiento y desarrollo de sus inquietudes artísticas.

El rector del IUPA, Gerardo Blanes, destacó el valor de la formación artística desde edades tempranas y señaló que el contacto con las artes favorece el desarrollo personal y cognitivo, estimula el pensamiento analítico y la capacidad de abstracción, y permite incorporar nuevos lenguajes.

Además del aprendizaje técnico, la práctica artística individual y colectiva contribuye al desarrollo de habilidades sociales y hábitos como la puntualidad, la dedicación, la prolijidad y el compromiso con el grupo, tanto en el aula como en el escenario.

Propuestas por disciplina

Danza: Estructurada de manera progresiva. Quienes cursan nivel primario (a partir de los 10 años) ingresan a un ciclo integral común por las cuatro escuelas: Clásica, Contemporánea, Españolas y Folklóricas. Los estudiantes de nivel secundario eligen directamente una orientación específica entre dichas ramas.

Contacto: trayectosartesdelmovimiento@iupa.edu.ar|WhatsApp: 298 416-4422.



Música: Comprende la etapa de Iniciación Musical para niñas y niños desde los 8 años, y el Curso de Formación en Música para adolescentes, con especialización en instrumento o canto.

Contacto: trayectomusica@iupa.edu.ar | WhatsApp: 298 467-6471.



Teatro: Diseñado por tramos etarios para acompañar el crecimiento: Actuación y Títeres (de 8 a 10 años), formación teatral para preadolescentes (de 11 a 13 años) y trayecto de práctica escénica para jóvenes (de 14 a 18 años).

Contacto: ssilva@iupa.edu.ar / kacosta@iupa.edu.ar

| Teléfono: 298 465-1664.



Tecnología y Programación Creativa (Artes Audiovisuales): Destinado a jóvenes de 12 a 15 años que deseen cruzar el lenguaje digital, el código y la creación visual.

Contacto: ctec@iupa.edu.ar.

Proceso de inscripción (hasta el 18 de diciembre)

El trámite se compone de dos instancias obligatorias:

Preinscripción digital: Completar el formulario en línea correspondiente al trayecto y disciplina seleccionada a través del sitio web institucional.

https://iupa.edu.ar/iupita-abrio-las-inscripciones-para-sus-trayectos-de-formacion- artistica-gratuita/



Confirmación y entrega de legajo:

Música, Danza y Teatro: Tras enviar el formulario digital, concurrir con la documentación a la sede IUPA Canalito (Isidro Lobo 1444, General Roca).

Artes Audiovisuales (Tecnología y Programación Creativa): La postulación online no asigna cupo directo; la confirmación de la vacante, requisitos y pasos a seguir se notificarán por correo electrónico (se recomienda revisar casilla principal y correo no deseado).

Documentación a presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificado de nacimiento del o la aspirante.

Certificado de buena salud.

1 fotografía 4 × 4 (fondo blanco).

Constancia de alumno/a regular, o concurrir acompañado/a por padre, madre o tutor/a legal.

Contactos de IUPA

Sitio web: www.iupa.edu.ar

Sede Canalito: Isidro Lobo 1444, General Roca, Río Negro.