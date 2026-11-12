Maquinchao celebró el Día de la Tradición con música, danza y un concurso de tortas fritas

La actividad se realizó el 10 de noviembre en la Plaza Gastronómica “Las Vascas”. Seis mujeres emprendedoras participaron del concurso de tortas fritas, que tuvo como ganadora a Mariana Parra. La jornada también contó con presentaciones de artistas y agrupaciones locales.

Maquinchao celebró el Día de la Tradición con una jornada de encuentro en la Plaza Gastronómica “Las Vascas”, donde vecinos y visitantes compartieron una tarde de música, danza y expresiones de la cultura popular.

Uno de los principales atractivos fue el concurso de tortas fritas, que reunió a seis mujeres emprendedoras de la localidad, quienes participaron mostrando sus habilidades culinarias y poniendo en valor uno de los sabores tradicionales de la región.

El jurado eligió como ganadora a Mariana Parra, quien recibió un premio en efectivo. También participaron Juana Ranguileo, María Millafil, Bety Díaz, Claudia Painemal y Gloria Hueche, quienes fueron reconocidas por sumarse a la propuesta y compartir sus elaboraciones.

Música y danza para celebrar las raíces

La música y las expresiones folklóricas también tuvieron un lugar destacado durante la tarde. El escenario contó con las presentaciones de la Agrupación Folklórica Vientos del Sur, Rafael Huerao, Damián Zárate junto a Américo Huilcapán, Ariel Cayupán, Deglis Díaz, el grupo de Adultos Mayores y Thiago Castrillo.

La celebración permitió reunir a distintas generaciones en torno a las costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de la identidad local.

De esta manera, Maquinchao conmemoró el Día de la Tradición con una propuesta que puso en valor el trabajo de las emprendedoras, el talento de los artistas y el encuentro comunitario.