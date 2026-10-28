Los Menucos: brindaron charlas sobre el sistema de denuncias 0800 Drogas

Autoridades de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, brindaron charlas informativas en Los Menucos sobre el funcionamiento del sistema de denuncias 0800 Drogas.

Las actividades estuvieron destinadas a instituciones de la localidad y al personal policial de la Región Sur, con el objetivo de dar a conocer esta herramienta y explicar cómo utilizarla para denunciar situaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

La iniciativa apunta a fortalecer el conocimiento del sistema de denuncias y promover la articulación entre las instituciones y las fuerzas de seguridad en el abordaje de la problemática del narcotráfico en la región.

Las charlas forman parte de las acciones de difusión y prevención impulsadas por el organismo provincial.