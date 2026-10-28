Ñorquinco celebró el Día de la Madre con un gran bingo y actividades recreativas

La Municipalidad de Ñorquinco realizó el viernes 23 de octubre una jornada especial por el Día de la Madre, con un gran bingo destinado a las madres de la localidad y de los parajes aledaños.

La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría y celebración, con distintas propuestas recreativas que incluyeron juegos, sorteos y un concurso de baile.

La iniciativa permitió compartir un espacio de encuentro y reconocimiento para las madres de la comunidad, que participaron de las actividades organizadas especialmente para la ocasión.

Desde el Municipio agradecieron la presencia de todas las participantes y destacaron la importancia de generar estos espacios de celebración y acompañamiento para las familias de Ñorquinco y la zona rural.