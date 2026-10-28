Treneta:Acusan a un hombre por el robo y faena de dos caballos en la zona rural

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de robar dos caballos de un campo lindante al suyo, en el paraje de Rincón Treneta. A ambos equinos los habría faenado en su propio establecimiento rural para vender su carne. Los hechos ocurrieron en abril y agosto de este año y fueron calificados como abigeato.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía describió los dos hechos. Detalló que el primero de ellos ocurrió entre la tarde del 12 de abril y la mañana del 13 de abril pasado cuando el imputado habría sustraido un caballo de pelaje ruano pampa, de aproximadamente seis años, que se encontraba en un establecimiento rural vecino al suyo. El animal pertenecía a otra persona y había sido trasladado hasta ese campo en donde iba a ser amansado.

La Fiscalía sostuvo que el acusado lo llevó a su establecimiento, denominado “Las 3A”, donde lo encerró, le quitó la vida, lo arrastró hasta un olmo y lo faenó para su posterior venta. El segundo hecho fue ubicado entre la tarde del 8 de agosto y el mediodía del 9 de agosto de este año cuando repitió tal accionar.

Las dos personas damnificadas realizaron sendas denuncias que dieron inicio a la investigación preliminar. La misma incluye las versiones de ambos, el testimonio de otra persona que observó restos de cuero, manchas de sangre y rastros de arrastre, y aportó registros audiovisuales. Además durante un allanamiento realizado el 12 de agosto por personal de la Subcomisaría 52, la Brigada Rural y el Gabinete de Criminalística de Los Menucos, en el establecimiento del imputado se encontraron restos de equino, huellas, manchas compatibles con sangre, elementos utilizados para faena, dos sierras, un cuchillo y dos cartuchos calibre 22. Un informe pericial posterior determinó que los cartuchos eran aptos para ser percutados. También se identificaron coincidencias entre fotografías del caballo en vida y los restos hallados.

El defensor particular del acusado solicitó la nulidad de una de las pruebas audiovisuales, al considerar que fue obtenida mediante el ingreso de un testigo a la propiedad del imputado. Extendió ese planteo al allanamiento realizado posteriormente. La Fiscalía, en tanto, defendió la validez del procedimiento y se opuso al planteo presentado por la defensa.

Finalmente el juez de garantías interviniente hizo lugar al pedido y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria e hizo lugar a las medidas cautelares requeridas.