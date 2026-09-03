Los Menucos proyecta un Centro para poner en valor su historia minera y geológica

La intendenta Mabel Yauhar se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck para avanzar en una iniciativa que busca fortalecer el patrimonio local y sumar una nueva propuesta turística para la localidad.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el que avanzaron sobre distintos proyectos de infraestructura y desarrollo para la localidad.

Uno de los principales temas abordados fue la construcción de un Centro de Interpretación Geológico, una iniciativa que busca poner en valor la historia minera de Los Menucos, su riqueza geológica y el patrimonio natural de la zona.

El nuevo espacio permitirá difundir y acercar a vecinos y visitantes el conocimiento sobre los recursos geológicos y mineros que forman parte de la identidad de la localidad, al tiempo que se proyecta como una nueva alternativa para el desarrollo turístico.

Más obras y servicios para Los Menucos

Durante el encuentro, el gobernador Weretilneck y la intendenta Yauhar también avanzaron en otros proyectos destinados a mejorar la infraestructura y los servicios de la comunidad.

En este marco, firmaron los convenios para la construcción de 12 viviendas del programa Habitar y para la ejecución de la novena etapa de la red cloacal, una obra que permitirá alcanzar a 100 familias de la localidad.

Además, se concretaron aportes destinados a continuar con los trabajos del desagüe pluvial y avanzar en el Centro de Monitoreo, fortaleciendo infraestructura vinculada a la seguridad y a la atención de las necesidades de la comunidad.

Al finalizar el encuentro, la intendenta Mabel Yauhar destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo conjunto para impulsar proyectos en Los Menucos.

“Seguimos articulando y trabajando codo a codo con la Provincia para que Los Menucos no se detenga. Gracias, Gobernador, como siempre acompañando cada gestión que llevo adelante para los vecinos”, expresó la mandataria.

De esta manera, Municipio y Provincia continúan articulando acciones que combinan obra pública, vivienda, servicios, seguridad y desarrollo turístico, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento de Los Menucos.