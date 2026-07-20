Los Menucos avanza en el proyecto de un Centro de Interpretación Geológico

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, junto a concejales de la localidad, mantuvo una reunión de trabajo con el director de Patrimonio y Museos de Río Negro, Pablo Chafrat; la paleontóloga Antonella Navarrete; y la secretaria de Minería, María José González, con el objetivo de avanzar en el diseño de un futuro Centro de Interpretación Geológico para la localidad.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Los Menucos, busca poner en valor el importante patrimonio geológico, minero y paleontológico que caracteriza a la región, promoviendo su preservación, difusión y aprovechamiento con fines educativos, culturales y turísticos.

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos vinculados al desarrollo del proyecto y las posibilidades de articulación entre organismos provinciales y municipales para concretar este nuevo espacio.

Desde el Municipio destacaron que el Centro de Interpretación Geológico permitirá fortalecer la identidad local y generar una propuesta que contribuya al conocimiento y la valoración de los recursos naturales e históricos de la zona.

La propuesta se enmarca en una política de promoción del patrimonio y del turismo vinculada a la riqueza geológica y paleontológica que distingue a Los Menucos dentro de la Región Sur rionegrina.