Los gremios salieron a respaldar a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro

El Gobernador Weretilneck declaró que “el empleo no se defiende con discursos, se defiende con obras, con inversión y con presencia del Estado”.

En General Roca, Juntos Defendemos Río Negro volvió a ratificar que el trabajo es el motor del futuro de la provincia. Los candidatos Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena compartieron un encuentro de trabajo con la CGT Alto Valle y la CGT Zona Atlántica, junto a más de quince gremios de la provincia y acompañados por el gobernador Alberto Weretilneck.

Fue una jornada de unidad con el movimiento obrero, donde se reafirmó que sostener el empleo, la obra pública y las inversiones productivas es la verdadera forma de defender a la provincia. Se coincidió en que, de cara al 26 de octubre, los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro serán quienes lleven la voz de los trabajadores al Congreso, exigiendo que cada inversión se traduzca en empleo local, que la obra pública no se detenga y que los recursos de la provincia vuelvan en crecimiento y oportunidades para las familias rionegrinas.

Durante la reunión estuvieron presentes representantes de UTA, STIHMPRA, Comercio, UOCRA, SITRAIUPA, SMATA, Panaderos, UOM, SITRAMUCI, ATSA, Luz y Fuerza, La Bancaria, Pasteleros, UATRE, Alimentación, ANSES, Camioneros y Petrolero Jerárquico, informó LCR diario digital.

“El empleo no se defiende con discursos, se defiende con obras, con inversión y con presencia del Estado”, afirmó Weretilneck. “Mientras el Gobierno Nacional abandona a los trabajadores y se retira de la obra pública, en Río Negro seguimos sosteniendo hospitales, escuelas, viviendas y servicios que generan miles de puestos de trabajo. La obra pública es empleo directo, pero también movimiento económico y crecimiento para nuestras ciudades”.

El primer candidato a senador nacional, Facundo López, destacó que “la defensa de Río Negro empieza en cada puesto de trabajo que logramos sostener en la provincia” y ejemplificó que “la inversión que llega con proyectos estratégicos, como Vaca Muerta Oil Sur, ya genera más de 5.000 empleos y va a seguir multiplicando oportunidades para nuestra gente”.

La candidata a senadora Andrea Confini subrayó que “esas inversiones no llegan solas: son fruto de la gestión, del diálogo y de la planificación que nos permite sentarnos de igual a igual con las grandes empresas. Dimos una dura pelea con las petroleras, pero en cada negociación nuestra prioridad fue y será que el trabajo quede en manos de rionegrinos y que los beneficios se traduzcan en desarrollo local”.

Por su parte, el candidato a diputado nacional Juan Pablo Muena remarcó: “Somos la única fuerza que pone a los rionegrinos por encima de las órdenes que llegan desde Buenos Aires. Nuestro compromiso con los trabajadores no es de campaña, es de todos los días, porque entendemos que detrás de cada empleo hay una familia que quiere crecer en su tierra”.

En el encuentro se coincidió además en que el trabajo con las entidades sindicales se refuerza con acciones vinculadas al acceso a la tierra y la vivienda, con la ampliación de servicios y con nuevas obras que fortalecen la igualdad de oportunidades.

De esta forma, Juntos Defendemos Río Negro reafirma su compromiso de sostener el diálogo social y construir junto a los trabajadores el futuro de la provincia.