Provincia

Confini dejó Energía y asume en el directorio de YPF

Ricardo Manrique 5 horas ago

Andrea Confini presentó oficialmente su renuncia al cargo de Secretaria de Energía de la provincia. Se preveía ese paso tras la audiencia pública que se desarrolló hace unos días en San Antonio por el proyecto exportador de GNL. Así, la funcionaria podría dedicarse de lleno a la campaña, sin embargo, su salida tomó otro rumbo tras confirmarse su incorporación al directorio de YPF.

YPF otorgó una silla a Río Negro y otra a Neuquén en su directorio. La compañía informó las designaciones a la Comisión Nacional de Valores.

Confini asumió como Directora Titular Clase D, en reemplazo de Ignacio Ezequiel Bruera, cuya salida se concretó en junio. Su mandato se extenderá hasta la asamblea de accionistas de 2026, cuando se renueve la composición del directorio.

Las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) tienen cuatro lugares permanentes (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza) en el directorio de YPF, por las acciones Clase D, y las seis restantes tienen una banca rotativa que cambia cada seis meses.

Sin embargo, el desembarco de la titular de Energía provincial no sería parte de esa rotación entre estados productores.

Meses atrás, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, realizó un cambio en el representante de esa provincia en el directorio de YPF que quedó en manos del ministro de Economía, Guillermo Koening, de manera “temporal”, según indicó, tras pedir la renuncia al exgobernador Omar Gutiérrez que estaba en el cargo por un acuerdo político desde diciembre de 2023.

