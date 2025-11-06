Provincia

Aguas Rionegrinas lanza reempadronamiento para usuarios comerciales

Ricardo Manrique 15 horas ago

Aguas Rionegrinas puso en marcha una nueva campaña de reempadronamiento destinada a los usuarios comerciales de toda la provincia. Esta medida forma parte del plan de modernización y actualización de las bases de datos y sistemas que la empresa viene implementando para optimizar la gestión y mejorar la atención a los usuarios.

El trámite es sencillo y rápido: quienes tengan un servicio comercial pueden acercarse a la oficina de Aguas Rionegrinas más cercana para completar la actualización de datos. 

Este reempadronamiento es clave para mantener actualizada la información de los comercios, garantizar una correcta facturación, incluida la emisión de factura digital, y permitir una comunicación más ágil ante cualquier gestión o aviso.

Gracias a esta actualización, la empresa podrá contar con registros precisos que faciliten la atención, el seguimiento de los servicios y la implementación de mejoras tecnológicas.

Aguas Rionegrinas invita a todos los usuarios comerciales a sumarse a esta campaña y mantener sus datos al día, contribuyendo así a fortalecer la calidad del servicio en toda la provincia.

Next Post

Jacobacci Regionales

Llega la final del premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025

jue Nov 6 , 2025
Bajo la organización de la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci, con el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de la Agencia de Desarrollo Económico, este jueves se desarrollará la final presencial del premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025, un certamen que tiene el objetivo de reconocer el […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias