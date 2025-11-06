Aguas Rionegrinas lanza reempadronamiento para usuarios comerciales

Aguas Rionegrinas puso en marcha una nueva campaña de reempadronamiento destinada a los usuarios comerciales de toda la provincia. Esta medida forma parte del plan de modernización y actualización de las bases de datos y sistemas que la empresa viene implementando para optimizar la gestión y mejorar la atención a los usuarios.

El trámite es sencillo y rápido: quienes tengan un servicio comercial pueden acercarse a la oficina de Aguas Rionegrinas más cercana para completar la actualización de datos.

Este reempadronamiento es clave para mantener actualizada la información de los comercios, garantizar una correcta facturación, incluida la emisión de factura digital, y permitir una comunicación más ágil ante cualquier gestión o aviso.

Gracias a esta actualización, la empresa podrá contar con registros precisos que faciliten la atención, el seguimiento de los servicios y la implementación de mejoras tecnológicas.

Aguas Rionegrinas invita a todos los usuarios comerciales a sumarse a esta campaña y mantener sus datos al día, contribuyendo así a fortalecer la calidad del servicio en toda la provincia.