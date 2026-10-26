Literatura jacobaccina: tres obras y muchas historias

Ceferino Namuncurá presentó sus libros “Nazario”, “Antihistorias de un jacobacino” y “El último día de la historia” en la Casa del Dr. Rogelio Cortizo, en un encuentro que reunió a vecinos, referentes culturales y autoridades locales.

Con una sala llena, la Casa del Dr. Rogelio Cortizo fue escenario de una nueva jornada dedicada a la literatura y la identidad de Ingeniero Jacobacci. El escritor Ceferino Namuncurá presentó sus tres obras, Nazario, Antihistorias de un jacobacino y El último día de la historia, en un encuentro que convocó a lectores y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

A través de sus libros, el autor propone un recorrido por personajes entrañables, recuerdos de la infancia y la juventud, y una historia de amor que invita a reflexionar sobre los encuentros, los desencuentros y el paso del tiempo.

La actividad contó con la presencia del intendente José Mellado; las secretarias municipales Idelma Catrín y Karina Perdomo; concejales; integrantes del Centro de Escritores y de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”, además de vecinos que acompañaron la propuesta cultural.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios para compartir la literatura, recuperar memorias y fortalecer la identidad local a través de las historias que forman parte de la comunidad.

Asimismo, agradecieron especialmente a Dina Surur y a la familia del doctor Rogelio Cortizo por abrir las puertas de esta histórica casa y facilitar el espacio para compartir una tarde de literatura, memoria e identidad jacobaccina.