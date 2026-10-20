Jacobacci: presentación de tres libros del escritor Ceferino Namuncura

La Municipalidad de Jacobacci invita a la comunidad a participar de la presentación de tres obras del escritor Ceferino Namuncura, en una propuesta cultural que busca compartir historias y poner en valor la identidad, la cultura y la memoria local.

Durante el encuentro se presentarán los libros Nazario, Antihistorias de un jacobacino y El último día de la historia.

La actividad se realizará el viernes 23 de octubre, a las 19 horas, en la casa de la familia del doctor Rogelio Cortizo, ubicada sobre la avenida San Martín.

La presentación será con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad. La iniciativa propone un espacio para acercarse a la literatura y conocer historias vinculadas con la identidad de Ingeniero Jacobacci.