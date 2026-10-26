Sierra Colorada: estudiantes realizaron una experiencia de laboratorio para producir biodiésel

La propuesta reunió a estudiantes de la ESRN N° 82 y de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el objetivo de articular conocimientos y promover el aprovechamiento de residuos.

Estudiantes de segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo visitaron el laboratorio de la ESRN N° 82 de Sierra Colorada para participar de una experiencia educativa centrada en la síntesis de biodiésel a partir de aceite vegetal usado.

La iniciativa, denominada “Del residuo al recurso: síntesis de biodiésel a partir de aceite vegetal usado”, busca generar un espacio de articulación entre estudiantes de cuarto año de la educación secundaria y alumnos de segundo año de la tecnicatura.

A través de una experiencia de laboratorio compartida, los participantes trabajaron en torno a la obtención de biodiésel, poniendo en diálogo los conocimientos adquiridos previamente en los distintos espacios curriculares.

La propuesta promueve el intercambio entre los niveles educativos y permite abordar, desde una perspectiva práctica, el potencial de transformación de un residuo cotidiano en un recurso, vinculando los saberes científicos con el cuidado del ambiente.

El proyecto está a cargo de las docentes Mavi Erbin y Brenda Miglierini, de la ESRN N° 82, y de Julián Ayahuili, docente del Instituto Técnico Superior N° 12, con el acompañamiento del equipo directivo.