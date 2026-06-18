Ley Pierri: operativos barriales para garantizar derechos a más familias

Desde IPPV se impulsan jornadas territoriales en distintas localidades de la provincia para brindar información y recibir documentación de familias que busquen alcanzar el título de propiedad a través de la Ley Pierri. Hay dos aspectos clave: ocupar la vivienda desde antes de 2006 y hacerlo de forma continua y pacífica.

La coordinadora de Ley Pierri en la Provincia, Daniela Vivas, sostuvo que primero “hay que tener en cuenta que cada caso es particular porque detrás de un expediente de Ley Pierri, hay una historia familiar, una identidad, por eso insistimos que ante la duda se acerquen a averiguar con la documentación que tengan”.

“No es un proceso sencillo –destacó-, lleva su tiempo ya que consta de 11 pasos que comienza con la consulta y el inicio del expediente con la firma de una declaración jurada. El trámite –que puede tardar de 6 meses a un año- finaliza con un acta de constatación donde la escribanía deja constancia que la persona es titular de los derechos posesorios del inmueble”.

“Hay que tener en cuenta que son casos de muchos años que, de otra manera, sería imposible regularizar”, agregó Vivas.

El trabajo conjunto con los Municipios

La coordinación con los municipios es clave, “ya que son ellos los que nos brindan la información de los barrios que necesitan tener un operativo de Ley Pierri”, enfatizó la Coordinadora Provincial.

La importancia de escriturar

Acceder al derecho de obtener el título de propiedad de una vivienda, “es muy importante, no sólo por su historia familiar y por la seguridad jurídica que logra para la familia, sino también por la urbanización y el acceso a más derechos”, destacó Vivas.

Próximos operativos

La próxima cita de Ley Pierri será del 23 al 25 de junio en el barrio Islas Malvinas de Bariloche; luego atenderán el 2 y 3 de julio en el barrio Mi Bandera de Viedma; el 6 y 7 en Catriel y el 27 de julio en Allen.

¿Quiénes pueden acceder a la Ley Pierri?

-Poseedores sin título formal que acrediten posesión pública, pacífica y continua con causa lícita, desde antes de 2006

-Cónyuge sobreviviente o herederos que continúen la posesión

-Personas que convivían con el poseedor y mantuvieron la ocupación

-Continuadores legítimos de esa posesión

Requisitos

-Que el inmueble sea destinado a vivienda única y permanente

-Demostrar antigüedad de ocupación mediante documentación (boletos, recibos, certificados, planos u otros)