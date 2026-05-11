¿Cómo obtener la escritura de una vivienda a través de la Ley Pierri?

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) tiene como una de sus prioridades de gestión trabajar en la regularización dominial para que más familias puedan consolidar el derecho de tener la escritura de su vivienda. Una de las formas es a través de la Ley Pierri.

En este marco, IPPV como órgano de aplicación decidió promover convenios con los municipios y fortalecer la red de referentes en toda la provincia. Los objetivos en esta nueva etapa están orientados a agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad del procedimiento y acompañar a las familias que habitan sus viviendas desde hace años, pero aún no cuentan con título de propiedad.

¿Qué es la Ley Pierri?

Es un régimen de regularización dominial que permite a familias que habitan su vivienda regularizar su situación y obtener el título de propiedad.

¿Quiénes pueden acceder?

-Poseedores sin título formal que acrediten ocupación legítima.

-Cónyuge sobreviviente o herederos que continúen la posesión.

-Personas que convivían con el poseedor y mantuvieron la ocupación.

-Continuadores legítimos de esa posesión.

Requisitos principales

-Acreditar posesión pública, pacífica y continua con causa lícita, desde al menos, el año 2006.

-Que el inmueble sea urbano y destinado a vivienda única y permanente.

-Demostrar antigüedad de ocupación mediante documentación (boletos, recibos, certificados, planos u otros).

¿Cómo iniciar el trámite?

De manera digital, completando el formulario con datos personales, convivientes e información del inmueble, a través de la página https://ippv.rionegro.gov.ar, con sus datos personales, de sus convivientes y del inmueble.

También se podrá iniciar el trámite a través de municipios y de la red de referentes que hay en la Provincia. Toda la información sobre contactos y direcciones para hacer la gestión de manera presencial, se encuentra disponible en la web mencionada anteriormente.