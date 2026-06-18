Juego ilegal: dos puntos clandestinos fueron desmantelados

En procedimientos realizados en El Bolsón y General Roca, la Justicia secuestró teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a investigaciones por presuntas actividades de juego ilegal. Los operativos fueron llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal junto a fuerzas policiales y organismos especializados.

En El Bolsón, un allanamiento permitió constatar la presencia de varias personas participando de actividades de apuestas en una vivienda donde se investigaba la posible organización y explotación de juegos de azar sin autorización. En tanto, en General Roca, una investigación iniciada a partir de una denuncia de Lotería Nacional derivó en otro procedimiento, donde se secuestraron siete teléfonos celulares y se notificó a una persona del inicio de una causa penal.

Para Lotería de Río Negro, estos procedimientos constituyen un nuevo avance en la lucha contra el Juego Ilegal, una problemática que crece tanto en espacios físicos como digitales y que requiere del compromiso conjunto de organismos, instituciones y de toda la sociedad.

La creciente participación de menores de edad en plataformas de apuestas ilegales encendió una señal de alerta en todo el país. La facilidad de acceso a sitios no autorizados, sumada a la constante aparición de nuevas páginas que operan fuera de la ley, convierte al juego ilegal online en una de las principales amenazas para la protección de niños, niñas y adolescentes.

“El juego ilegal online es una amenaza para la sociedad y es nuestro deber generar mecanismos de control y prevención que permitan erradicar estas prácticas, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables y promoviendo entornos de juego seguros y responsables”, afirmó el interventor de Lotería de Río Negro, Jorge Manzo.

Apostar de manera legal y segura es simple: los únicos sitios autorizados en Argentina son los que terminan en .bet.ar. La denuncia ciudadana es una herramienta clave para combatir estas prácticas.

Cualquier persona puede denunciar de manera anónima y gratuita sitios web no autorizados, puntos físicos de apuestas clandestinas o actividades sospechosas vinculadas al juego ilegal a través del portal de denuncias de Lotería de Río Negro: https://consultasydenuncias.loteriaderionegro.gob.ar/forms-complaints o comunicándose al 0800-999-1831